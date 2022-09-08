دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يبرز اسم نجلها تشارلز وريث عرش المملكة المتحدة الذي أصبح ملكا للبلاد. ونستعرض فيما يلي نبذة مختصرة عن حياته وأبرز المحطات التي مر بها على المستويين الخاص والعام.

ولادته ودراسته:

وُلد في 14 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 1948 في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن

والده هو الأمير الراحل فيليب دوق إدنبرة ووالدته هي الملكة إليزابيث الثانية

درس في كلية "ترينيتي" بجامعة كامبريدج وتخرج منها عام 1970

تخرج من كلية سلاح الجو الملكي في كرانويل عام 1971

زواجه

تزوج من الأميرة ديانا سبنسر في 29 يوليو/تموز من عام 1981

تزوج من الأميرة كاميلا باركر بولز في 9 إبريل/نيسان عام 2005 ولا تزال زوجته حتى الآن

أنجب من الأميرة ديانا الأميرين وليام (وُلد في 21 يونيو/حزيران 1982) وهاري (وُلد في 15 سبتمبر/أيلول 1984)

معلومات أخرى عنه

أطول مدة لوريث للعرش الملكي البريطاني في التاريخ

أول وريث عرش يحصل على شهادة جامعية في التاريخ

من هواياته المفضلة لعب البولو والتزلج والصيد، والكتابة والرسم والزراعة

تسلسل زمني لأهم أحداث حياته:

6 فبراير/شباط 1952: تشارلز يصبح وريثا للعرش بعمر الثلاث سنوات بعد وفاة جده وتسلم والدته العرش

26 يوليو/تموز 1958: سُمي أميرا لويلز وتشيستر بعد أن نصبته والدته أمام البرلمان ليصبح الأمير رقم 21 لويلز والأول منذ عام 1936

11 فبراير/شباط 1970: استلم مقعده في مجلس اللوردات

سبتمبر/أيلول 1971: استلم تصريح الطيران في سلاح الجو الملكي البريطاني بعد تخرجه من كرانويل

29 يوليو/تموز 1981: تزوج من الأميرة ديانا في كاتدرائية سانت بول

9 ديسمبر/كانون أول 1992: رئيس وزراء بريطانيا جون ماجور يعلن انفصال تشارلز عن ديانا

عام 1993: الكشف عن علاقته مع كاميلا باركر بولز بعد نشر محتوى مكالمة هاتفية بينهما تعود إلى عام 1989

29 يونيو/تموز 1994: بث وثائقي "الأمير تشارلز، الحياة الخاصة، والدور العام" والذي اعترف فيه تشارلز بإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج

29 يناير/كانون ثاني 1999: أول ظهور علني له مع كاميلا بعد مشاهدتهما وهما يغادران فندق ريتز كارلتون في لندن

9 إبريل/نيسان 2005: زواج تشارلز وكاميلا بحفل مدني في ويندسور

20 إبريل/ نيسان 2018: قادة اتحاد الكومنولث يوافقون على أن الأمير تشارلز سيخلف الملكة إليزابيث كرئيس قادم للاتحاد