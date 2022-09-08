ليز تراس: الملكة إليزابيث كانت روح بريطانيا العظمى ومصدر إلهام شخصي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ألقت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس خطابًا أمام مكتبها في داونينغ ستريت، بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، وصفت فيه وفاة الملكة بأنها "صدمة كبيرة للأمة وللعالم".

وقالت تراس: "كانت الملكة إليزابيث الثانية هي الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة". وأضافت: "لقد نمت بلادنا وازدهرت في ظل حكمها... لقد كانت روح بريطانيا العظمى، وستدوم هذه الروح". وتابعت بالقول إن "بريطانيا هي الدولة العظيمة التي هي عليها اليوم بسببها".

والتقت تراس بالملكة ليتم تعيينها رسميًا رئيسة للوزراء، الثلاثاء الماضي، وهي رئيس الوزراء الخامس عشر والأخير الذي خدم في عهد إليزابيث.

ووصفت تراس بلادها الآن بأنها "أمة حديثة ومزدهرة وديناميكية". وقالت: "في السراء والضراء، زودتنا الملكة إليزابيث الثانية بالاستقرار والقوة التي نحتاجها".

وأضافت: "لقد كانت محبوبة من قبل الناس في المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم. وتابعت بالقول إنها "كانت مصدر إلهام شخصي بالنسبة لي وللعديد من البريطانيين".