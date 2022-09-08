ماذا يحدث إذا أصبحت الملكة إليزابيث غير قادرة على أداء واجباتها؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن قصر باكنغهام، الخميس، عن وضع الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 96 عاما، "تحت الإشراف الطبي"، بتوصية من الأطباء بسبب "قلقهم" بشأن صحتها، دون تفاصيل عن حالتها أو التطرق إلى قدرتها على ممارسة مهامها وصلاحياتها.

فماذا يحدث إذا مرضت الملكة إليزابيث الثانية لدرجة أنها غير قادرة على القيام بواجباتها الكاملة؟

يمكنها تفويض بعض واجباتها إلى مستشاري الدولة، وحاليا يتكون من الأربعة التاليين في ترتيب العرش والذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا: الأمراء تشارلز وويليام وهاري وأندرو.

وكان من الممكن إدراج الأمير الراحل فيليب، بصفته زوج الملك، إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

ستحتاج الملكة إلى إصدار توجيه لمنح السلطة رسميًا لاثنين أو أكثر من المستشارين. والتوقعات بين الخبراء الملكيين هو أنها ستختار تشارلز ووليام، ليس فقط لأنهما الأكبر سنًا ولكن أيضًا لأن هاري وأندرو قد تخليا عن واجباتهما الملكية، وهاري لا يعيش حتى في المملكة المتحدة.

يمكن للملكة أن تختار استبدال هاري وأندرو كمستشارين، وقد يكون من بين البدلاء كاميلا، دوقة كورنوال، التي من المقرر أن تصبح مستشارًا بشكل تلقائي عندما يصبح تشارلز ملكًا.

يمكن للملكة أيضًا اختيار ابنتها الأميرة آن أو الابن الأصغر الأمير إدوارد، أو كيت دوقة كامبريدج، التي ستصبح مستشارة عندما يصبح زوجها وليام ملكًا.

يعد تفعيل خيار المستشارين خيارًا مؤقتًا فقط لأن الملكة لا تملك سلطة تفويض جميع مسؤولياتها. يمكن للمستشار، على سبيل المثال، حضور اجتماعات مجلس الملكة الخاص، وتوقيع المستندات الروتينية، واستقبال سفراء جدد في المملكة المتحدة، ولكن لا يمكنه تعيين رئيس وزراء أو التعامل مع مسائل الكومنولث.

ماذا يحدث إذا أصبحت الملكة غير قادرة تمامًا على أداء واجباتها الدستورية ولم تعد الدولة قادرة على العمل بشكل مناسب؟

يمكن سحب سلطاتها وتوليها من قبل الوصي. وبموجب قانون الوصاية على العرش لعام 1937، يكون الوصي هو الشخص التالي في ترتيب ولاية العرش، وهذه الحالة الأمير تشارلز.

ولكي يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك دليل طبي "على أن الملك بسبب ضعف العقل أو الجسم غير قادر في الوقت الحالي على أداء الوظائف الملكية" أو "لسبب محدد غير متاح لأداء تلك الوظائف".

يجب أن تقتنع لجنة مؤلفة من أربعة أفراد بوجود الدليل، بأغلبية الأصوات. وتتألف تلك اللجنة من اللورد المستشار ورئيس مجلس العموم ورئيس قضاة إنجلترا ورئيس محكمة الاستئناف. سيحتاجون إلى إعلان قرارهم كتابيًا، ويعلنون أيضًا متى أو إذا كانت الملكة مستعدة لاستئناف مهامها. وفي تلك الفترة، سيتصرف الأمير تشارلز باسمها.

لدى زوج أو زوجة الملك أيضًا مقعد في اللجنة، ولكن نظرًا لأن الملكة أرملة، فلا يوجد صوت لهذا المقعد، وليس من الواضح كيف يمكن أن تسير الأمور إذا تعادلت الأصوات.

ومثل أي وصي على العرش، سيُمنع تشارلز من توقيع أي قانون يغير خط الخلافة بينما الملكة لا تزال تقنيًا على العرش.