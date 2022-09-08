دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن قصر باكنغهام عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، عن عمر يناهز الـ96 عاما، وسارع قادة العالم لتقديم العزاء والتعبير عن حزنهم وتضامنهم مع الشعب البريطاني في هذه الأوقات.

بايدن

نعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والسيدة الأولى، جيل بايدن، الملكة إليزابيث الثانية، ببيان صدر عن البيت الأبيض وجاء فيه: "اليوم أفكار وصلوات الشعب الأمريكي مع شعب المملكة المتحدة والكومونولث ونشاركهم حزنهم. نبعث بخالص التعازي للعائلة الملكية، الذين لا يحدون على ملكتهم فحسب، بل على أمهم العزيزة وجدتهم وجدة آبائهم. سيُنسج إرثها بالخط الكبير في صفحات التاريخ البريطاني وفي قصة عالمنا".

محمد بن زايد

نشر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "خالص التعازي والمواساة للعائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة وروابط وثيقة .. كانت الراحلة الكبيرة رمزاً للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره".

محمد بن راشد

وكتب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها: "ننضم إلى العالم في حداده على وفاة جلالة الملكة إليزابيث، لقد كانت أيقونة على مستوى العالم جسدت أرقى صفات أمتها وشعبها. المدة التي خدمة فيها المملكة المتحدة وأدت واجبها تجاهها لا يوازيها شيء في عالمنا الحديث".

الملك عبدالله الثاني

وقال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن "الأردن ينعى اليوم رحيل القائدة الأيقونة. لقد كانت جلالة الملكة إليزابيث الثانية منارة للحكمة والقيادة المبنية على المبادئ على مدار سبعة عقود. لقد كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة. نقف مع شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت الصعب".

عبدالفتاح السيسي

كتب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه على تويتر: " أتقدم بخالص العزاء، باسمي وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة. وإنني أؤكد عزمنا العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين. عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل، وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية".

برهم صالح

كتب الرئيس العراقي برهم صالح عبر حسابه على تويتر: "أعرب عن حزني الشديد لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية. أتقدم بتعازي الصادقة للعائلة المالكة وللشعب البريطاني، ستبقى الملكة إليزابيث في الذاكرة كرمز عظيم في التاريخ خدم بشرف وكرامة وشجاعة".

جاستن ترودو

نعى رئيس الوزراء الكندي الملكة إليزابيث الثانية عبر تويتر قائلا: "علمنا بقلوب مثقلة بالحزن بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. لقد كانت دائمة الحضور في حياتنا وخدمتها للكنديين ستبقى للأبد جزءا مهما من تاريخ بلدنا".

زيلينسكي

ونعى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الملكة إليزابيث قائلا: "لقد علمنا بخبر وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية ببالغ الحزن والأسى، بالنيابة عن الشعب الأوكراني، نبعث بتعازينا الحارة للعائلة المالكة وعموم المملكة المتحدة والكومونولث بهذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها. أفكارنا وصلواتنا معكم".

الأمين العام لأمم المتحدة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعقيبا على وفاة الملكة: "أنا حزين بشدة على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، والتي كانت محبوبة من قبل العالم أجمع بسبب قيادتها وتفانيها. لقد كانت صديقة مقربة للأمم المتحدة".