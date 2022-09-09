في خطابه الأول كملك.. أبرز ما قاله تشارلز الثالث عن والدته وعائلته

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ألقى الملك تشارلز الثالث خطابه الأول، الجمعة، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، ووعد فيه بأن يسير على خطاها في خدمة الشعب ووجه لها رسالة شكر وسمى ابنه ويليام أميرا لويلز خلفا له.

وكان تشارلز قد ألقى كلمات عدة خلال وراثته للعرش، لكن تلك التي ألقاها الجمعة قد تكون الأكثر أهمية في حياته، وقد بدأ بتكريم ذكرى والدته.

مرتديا بدلة سوداء وربطة عنق باللون نفسه، قال الملك تشارلز إن والدته "قدمت تضحيات في سبيل واجبها والتزامها وتفانيها".

وأضاف: "خلال فترة حكمها، رأينا حبها الدائم للتقاليد إلى جانب رغبتها الشجاعة بالتقدم وهو ما يجعلنا أمة عظيمة".

جالسا خلف مكتب تظهر عليه صورة والدته على الجانب الأيسر منه، وعد الملك بأن يواصل السير على خطاها وأن يخدم شعبه.

وقال الملك تشارلز الثالث: "مهما كانت خلفيتك أو معتقداتك، سأسعى لخدمتك بإخلاص واحترام ومحبة، مثلما فعلت طوال حياتي"، على حد تعبيره.

وخصص تشارلز وقتا للتحدث عن عائلته قائلا: "أستند على مساعدة زوجتي الحبيبة كاميلا"، قبل أن يتحدث عن ابنيه، ويليام الذي أسماه بأمير ويلز، وهاري، وزوجتيهما كاثرين وميغان.

وأنهى الملك كلمته بملاحظة شخصية ورسالة أخرى للملكة: "إلى والدتي الحبيبة، ها أنت تبدأين رحلتك العظيمة الأخيرة إلى جوار أبي، أود أن أقول: شكرا لك... شكرا على حبك وتفانيك لعائلتنا وإلى عائلات الأمم التي خدمتيها بجد طوال هذه السنوات".