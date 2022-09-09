بعد تغييره.. عزف نشيد بريطانيا الجديد للمرة الأولى في حفل تذكاري

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- غُير النشيد الوطني البريطاني من "حفظ الله الملكة" إلى "حفظ الله الملك"، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، وسيُعزف النشيد الجديد للمرة الأولى في حفل تذكاري سيقام بكاتدرائية سان بول، مساء الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "PA" الرسمية البريطانية.

ويقول نص النشيد البريطاني الجديد "حفظ الله ملكنا المعظم... يحيا ملكنا النبيل... حفظ الله الملك... فلتجعله منتصرا... سعيدا ومجيدا... وليبقى على عرشنا طويلا... حفظ الله ملكنا"، وفقا للموقع الرسمي للملكية البريطانية.

ومن المقرر أن يلقي تشارلز الثالث كلمته الأولى بعد تنصيبه ملكا، الجمعة، إثر وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس.

وبقي مطلع نشيد بريطانيا "حفظ الله الملكة" لمدة 70 عاما قضتها الملكة إليزابيث في الحكم بعد تنصيبها عام 1953.