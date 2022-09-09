بعد أن أصبح ملكاً لبريطانيا.. هذا ما نعرفه عن محطات حياة تشارلز الثالث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صباح الجمعة عن بدء حقبة جديدة في المملكة المتحدة ودول الكومنولث بعد أن بدأ عهد تشارلز، الوريث الأطول خدمة في البلاد والذي اعتاد البريطانيون رؤيته في ظل والدته الدائمة، كملك. سيسافر قريباً إلى لندن ويقدم نفسه للعالم كملك جديد.

تقع جميع حقوق ومسؤوليات التاج الآن على عاتق الملك تشارلز الثالث. وأصبح رئيس دولة ليس فقط في المملكة المتحدة، ولكن في 14 دولة أخرى من دول الكومنولث بما في ذلك أستراليا وكندا. وسيصبح رئيسًا للكومنولث المكون من 56 عضوًا، على الرغم من أن هذا ليس منصبًا وراثيًا، بعد أن وافق قادة الكومنولث على توليه المنصب في اجتماع في لندن عام 2018.

دور الملكية في المملكة المتحدة محدد بالاتفاقية وليس القانون. من واجبه أن يظل محايدًا سياسياً ، مما يعني أنه سيخضع لمزيد من التدقيق إذا استمر في التعبير عن الآراء التي تعرف عنه.

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