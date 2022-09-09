وفاة الملكة إليزابيث.. ما الأحداث المتوقعة اليوم في بريطانيا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— دخلت المملكة المتحدة، بأول يوم لها دون وجود الملكة إليزابيث الثانية بسدة الحكم بعد إعلان وفاتها، الخميس عن عمر يناهز الـ96 عاما.

وفيما يلي نستعرض لكم الأحداث المتوقعة لليوم:

- وصول الملك تشارلز الثالث إلى لندن، إذ أمضى الملك ليلة الخميس في قلعة بالمورال في اسكتلندا، حيث توفيت والدته وسيظهر لأول مرة في منصبه الجديد.

- سيلتقي تشارلز الثالث لأول مرة مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، التي عينتها الملكة الراحلة يوم الثلاثاء في عملها الرسمي الأخير.

- الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي (الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت مكة) من المتوقع أن تدق جميع الكنائس في جميع أنحاء المملكة المتحدة أجراسها لمدة ساعة كاملة لتكريم الملكة الراحلة، وستقرع الأجراس في كاتدرائية سانت بول ودير وستمنستر في لندن، وندسور، وفي الكاتدرائيات في عواصم دول المملكة المتحدة الأخرى، إدنبرة وكارديف وبلفاست.

- الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، سيبدأ نواب مجلس العموم يومًا كاملاً من كلمات التكريم للملكة في البرلمان.

- الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي ستجري "تحية البنادق" في المنتزهات الملكية والممتلكات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك حديقة هايد بارك في لندن وخارج قصر باكنغهام في جرين بارك. ستكون هناك 96 طلقة، واحدة لكل عام من حياة الملكة.

- خطاب الملك تشارلز الثالث، في وقت لاحق الجمعة، حيث سيلقي الملك الجديد خطابه الأول للأمة ويشيد بأمه الراحلة.

- قداس مسائي للصلاة في كاتدرائية سانت بول بلندن.