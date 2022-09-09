لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن قصر باكنغهام، الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ليخلفها في الحكم نجلها تشارلز الذي بات يُسمى بالملك تشارلز الثالث.

وتعد الملكة إليزابيث الثانية سادس امرأة تتولى العرش البريطاني، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في فبراير 1952. وكانت فترة حكمها هي الأطول في التاريخ البريطاني، حيث وصلت إلى أكثر من 70 عامًا.

ومع صعود الأمير تشارلز، الابن الأكبر للملكة إليزابيث، إلى قمة العرش على الفور كملك، أصبح ابنه الأكبر، الأمير وليام، دوق كامبريدج، الأول في ترتيب وراثة العرش البريطاني.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه، نظرة على شجرة العائلة الملكية البريطانية وترتيب وراثة العرش.