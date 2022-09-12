لندن، بريطانيا (CNN) – أحيى الأمير هاري ذكرى جدته، الملكة إليزابيث الثانية، الإثنين، موجها شكره لها على "المشورة السليمة" و"الابتسامة المرحة"، في بيان جديد له.

وقال هاري في بيانه: "شكرًا لك على التزامك بخدمة البلاد، شكرًا على النصيحة السليمة وشكرًا على الابتسامة المرحة".

وأضاف الأمير البريطاني قائلًا: "في الوقت الذي نحتفل فيه بحياة جدتي جلالة الملكة وفي الوقت الذي نحد فيه على خسارتها، نتذكر جميعنا أنها كانت البوصلة للكثيرين بالتزامها بخدمة البلاد وواجبها تجاه وطننا".

وأردف هاري قائلا: "لقد بقي الشرف والكرامة ثابتين خلال مدة حياتها وأصبحا إرثا أبديا لها"، حسب قوله.

واستذكر الأمير كلمات الملكة بعد وفاة زوجها الأمير فيليب: "تتكون الحياة من فراق نهائي مثلما تتكون من لقاءات أولى".

وكتب هاري للملكة الراحلة: "جدتي، في الوقت الذي يجلب لنا فيه الفراق النهائي هذا حزنا عظيما، سأبقى ممتنا للأبد للقاءاتنا الأولى، ابتداء من ذكريات طفولتي معك إلى لقائي معك للمرة الأولى كقائدة إلى اللحظة الأولى التي التقيت بها زوجتي الحبيبة واحتضنت أحفادك الأعزاء".

وختم هاري بالقول: "نحن أيضا، نبتسم لأنك وجدي قد التقيتما مجددا وأنكما معا الآن في سلام"، على حد قوله.