أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ستبدأ أستراليا بطباعة عملاتها المعدنية التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث في عام 2023، وفقا للمدير التنفيذي لـ"Royal Australian Mint" المسؤولة عن طباعة العملات المعدنية، الثلاثاء.

وسيُصدر قصر باكنغهام مجسمًا لصورة الملك وسيوفرها للمؤسسة التي ستسخدمه من أجل تعديل تصاميم العملات المعدنية في البلاد والآلات التي تُستخدم فيها.

ولن تحمل العملات المعدنية التي ستُطبع في عام 2023 صورة الملكة إليزابيث الثانية، رغم الوقت الذي سيستغرقه تغيير التصميم، حسبما قال المدير التنفيذي لاي غوردون الثلاثاء في كانبيرا.

وكان قد تم اعتماد العملة العشرية في أستراليا عام 1966، ولم تحمل سوى صورة الملكة إليزابيث الثانية، وقد طُبعت أكثر من 15 مليار عملة أسترالية معدنية تحمل صورتها، وفقا لوزارة الخزانة الأسترالية.

وسيبدو الملك تشارلز على العملة الجديدة وهو ينظر إلى اليمين بعد أن كانت تنظر والدته إلى اليسار في العملة الأسترالية المتداولة حاليا.

وستبقى القطع النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة صالحة للاستخدام ولن يتم سحبها من التداول حتى تتلف، وهو الأمر الذي قد يستغرق 30 عاما تقريبا، وفقا لغوردون.

وتظهر الملكة إليزابيث على قطع الـ10 سنت والـ50 سنت والدولار والدولارين وورقة الخمس دولارات.

وقد لا تغير أستراليا ورقة الـ5 دولارات لأن الملكة إليزابيث الثانية تظهر عليها كنوع من التكريم الشخصي لها.