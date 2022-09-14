نعش الملكة إليزابيث يصل كنيسة وستمنستر في موكب بمشاركة الملك تشارلز

منها طريفة وأخرى محرجة.. لحظات لا تنسى بين الملكة إليزابيث ورؤساء أمريكا

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لندن (CNN)-- وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قاعة كنيسة وستمنستر في وسط لندن، حيث سيظل على وضعه حتى جنازتها الرسمية في 19 سبتمبر/ أيلول، بعد موكب من قصر باكنغهام.

انضم الأمير وليام والأمير هاري إلى الملك تشارلز الثالث وأعضاء آخرين من العائلة المالكة في السير خلف التابوت أثناء شق طريقه على طول طريق الموكب.

كما سار الشقيقان جنبًا إلى جنب في جنازة والدتهما الأميرة ديانا في عام 1997، وهي لحظة قال كلاهما إنها أثرت عليهما بشدة.

تم حمل التابوت على عربة. تم تزيينه بتاج إمبراطورية الدولة بجانب إكليل من الزهور.

أحاط أفراد عسكريون بتابوت الملكة طول مسيرته قبل دخول كنيسة وستمنستر.

وصرح رئيس أساقفة كانتربري جاستين ويلبي، لشبكة CNN بأنه "هدية" أن "تلعب دورًا في توديع إليزابيث".

في حديثه إلى كلاريسا وارد من CNN يوم الأربعاء وسط الحشد، قال رئيس الأساقفة إنه لشرف وامتياز كبير أن أكون جزءًا من هذه المناسبة.

سيبقى نعش الملكة في قاعة وستمنستر، في قلب مبنى البرلمان البريطاني، حتى جنازتها يوم الاثنين.

اعتبارًا من مساء الأربعاء، سيتمكن أفراد الجمهور من السير أمام التابوت، الذي سيستقر على منصة مرتفعة. ومن المتوقع أن يصطف الآلاف في شوارع العاصمة، مع احتمال أن ينام البعض طوال الليل في محاولة للتعبير عن احترامهم.

حسب أداة تعقب قائمة الانتظار المباشرة للأشخاص الذين يحضرون وداع الملكة إليزابيث الثانية، فإنه اعتبارًا من الساعة 10:26 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء، وصل طول طابور المعزيين حوالي ميلين، مع كون أقرب معلم إلى نهاية قائمة الانتظار هو جسر بلاكفريارس.

إدراج هاري في موكب الأربعاء هو الأحدث في سلسلة من المظاهر مع وليام منذ وفاة الملكة، حيث سعى الأخوان إلى إظهار الوحدة على الرغم من التوترات في السنوات الأخيرة منذ استقالة هاري من منصب أحد كبار الشخصيات الملكية.

جاء الظهور المشترك لوليام وهاري وزوجتيهما كاثرين، أميرة ويلز وميغان، دوقة ساسكس في وندسور يوم السبت كمفاجأة ولم يتم الإعلان عنه مسبقًا. قال مصدر لشبكة CNN إن وليام دعا عائلة ساسكس إلى جولة لمشاهدة النصب التذكارية المتبقية للملكة وتحية المعزيين.

نُقل نعش الملكة من قلعة بالمورال الإسكتلندية، حيث توفيت، إلى إدنبرة يوم الأحد. كان الطريق الذي استغرقه ست ساعات بمثابة المحطة الأولى في رحلة الملكة الراحلة التي تستمر ثمانية أيام حتى مثواها الأخير.

وقف المشيعون في طابور أمام كاتدرائية سانت غايلز في إدنبرة مساء الاثنين، لحضور دورهم في تأبينهم. قالت الحكومة الاسكتلندية إن أكثر من 26 ألف شخص استطاعوا وداع الملكة عن قرب.

وتم نقل نعش الملكة يوم الثلاثاء من كاتدرائية القديس جايلز في إدنبرة إلى قصر باكنغهام في لندن.

تم نقلها من الكاتدرائية إلى مطار إدنبرة قبل أن يتم نقلها إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني نورثولت في غرب لندن على متن طائرة نقل C-17 Globemaster.

تم نقل التابوت بعد ذلك إلى قصر باكنغهام، حيث استقبلته عائلة الملكة ثم تُركت للراحة في غرفة القوس طوال الليل.