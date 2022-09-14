دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقوف بلاده الدائم مع أذربيجان وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية عن سقوط 50 قتيلًا في اشتباكات اندلعت على الحدود مع أرمينيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن تصريحات أقطاي جاءت باتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد قالت في بيان، إن من بين القتلى الـ50، 42 من أفراد الجيش، و8 أفراد من حرس الحدود. وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن ما لا يقل عن 49 جنديا أرمينيا قتلوا بعد اندلاع الاشتباكات الجديدة.

ويُذكر أن أرمينيا دعت روسيا إلى تنفيذ اتفاقية دفاع مشترك تم التوصل إليها عام 1997، الثلاثاء، بعد سلسلة من الاشتباكات على طول الحدود مع أذربيجان هذا الأسبوع، في الوقت الذي طالب فيه رئيس وزراء أرمينيا المجتمع الدولي بـ"رد فعل ملائم" على الأحداث الأخيرة.

وتم التوقيع على الاتفاقية عام 1997، وتدعو إلى تعاون وثيق بين روسيا وأرمينيا بهدف الدفاع عن وحدة أراضيهما وسيادتهما في حال وقوع هجوم من دولة أجنبية.