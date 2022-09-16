الشرطة البريطانية: شرطيان يتعرضان للطعن وسط لندن

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت شرطة متروبوليتان البريطانية، صباح الجمعة، إن ضابطي شرطة تعرضا للطعن في وسط العاصمة، لندن.

ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة، فقد تعرّض الضابطان للهجوم بعد مواجهتهما مع رجل يحمل سكينًا حول ساحة ليستر حوالي الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأعلنت الشرطة في بيانها عن "اعتقال رجل"، لافتة إلى أن ضابطي الشرطة يعالجان في المستشفى من جروح طعنات، في حين تتواصل التحقيقات في "الظروف المحيطة بالحادث".

يذكر أنه تم نشر أعداد ضخمة من رجال الشرطة في شوارع لندن خلال الأيام القليلة الماضية كجزء من الجهود المبذولة لمراقبة الحشود التي تجمعت لتقديم احترامها للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.