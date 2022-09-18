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نشر الأحد ، 18 سبتمبر / ايلول 2022

منذ طفولتها.. لحظات لا تُنسى للملكة إليزابيث من شرفة قصر باكنغهام

منها طريفة وأخرى محرجة.. لحظات لا تنسى بين الملكة إليزابيث ورؤساء أمريكا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، نظرة الوداع على نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في قاعة وستمنستر في لندن، الأحد.

قام بايدن بعمل علامة الصليب أمام نعش الملكة، الذي وُضع في قاعة وستمنستر لعدة أيام، واستغرق بضع لحظات قبل مغادرته القاعة.

وانضمت إلى بايدن والسيدة الأولى سفيرة الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة جين هارتلي.

وسيحضر الاثنان لاحقًا حفل استقبال من الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام.

وغادر بايدن إلى المملكة المتحدة يوم السبت وسيحضر جنازة الملكة يوم الاثنين.