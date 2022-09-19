"جائحة كورونا انتهت".. ماذا يعني تصريح بايدن؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يعتقد أن جائحة كورونا "انتهت"، لكنه أقر أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه "مشكلة" مع الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مليون أمريكي.

وقال بايدن، خلال مقابلة مع برنامج 60 Minutes على قناة CBS، إن "الجائحة انتهت"، مضيفا: "ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بالكثير من العمل. لكن الجائحة انتهت".

لا تزال الحكومة الأمريكية تصنف Covid-19 على أنه حالة طوارئ صحية عامة، وتقول منظمة الصحة العالمية إنها لا تزال حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. لكن تعليقات الرئيس الأمريكي تأتي في أعقاب تعليقات أخرى تبعث على الأمل من قادة الصحة العالمية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن نهاية جائحة كورونا "وشيكة"، وأن العالم لم يكن أبدًا في وضع أفضل لإنهاء الجائحة.

وقال غيبريسوس: "الأسبوع الماضي، كان عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن كورونا هو الأدنى منذ مارس 2020"، مضيفا: "لم نكن قط في وضع أفضل لإنهاء الجائحة. لم نصل بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق".

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، عدلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توجيهاتها الخاصة بـ Covid-19 مثل تدابير الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، لكنها أكدت أن بعض الأشخاص، بما في ذلك كبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة، ومن يعانون من إعاقات معينة أو ظروف صحية، هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة نتيجة فيروس كورونا، وقد يحتاجون إلى اتخاذ المزيد من الاحتياطات.