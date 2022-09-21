أمريكية ترفع دعوى "اعتداء جنسي" ضد دونالد ترامب.. فما التفاصيل؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تعتزم سيدة أمريكية رفع دعوى ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب، مستفيدة من قانون جديد في نيويورك يتيح لضحايا الاعتداء الجنسي مقاضاة المعتدين حتى بعد مرور سنوات على وقوع الحادثة، وفق ما قاله محاموها للقضاء.

وبعد أن رفعت عليه دعوى تشهير، أكد محامو السيدة إي جان كارول، أنها تعتزم رفع دعوى اعتداء جنسي ضد الرئيس الأمريكي السابق في أواخر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل تحت قانون "الناجين البالغين في نيويورك" والذي يتيح للناجين مقاضاة المعتدين عليهم جنسيا في دعاوى كان من الممكن أن تسقط بالتقادم، وأكد محاموها أنها ستتهم ترامب بالتسبب لها بعدم الاستقرار العاطفي نظرا لوقوع الاعتداء.

وينطبق القانون على أولئك الذين تعرضوا لاعتداء جنسي وهم فوق سن الـ18 عاما، ابتداء من 24 نوفمبر/تشرين ثاني، أي بعد 6 أشهر من توقيع عمدة نيويورك الديمقراطية كاثي هوتشل على القرار، وسيسمح القانون برفع دعاوى من جانب الضحايا بصرف النظر عن التقادم بهدف منح الضحايا مساحة زمنية أكبر لمقاضاة المعتدين.

وكان قد نفى ترامب اغتصاب كارول في نيويورك بمنتصف التسعينات كما أنه نفى تهمة التشهير بها.

وأبلغ محامو كارول القاضي بأنهم غيروا رأيهم وأنهم يريدون أن يجلس ترامب في المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية التشهير بعد أن قالوا بالبداية إن الأمر غير ضروري.