بوتين يعلق على الأسلحة الروسية المستخدمة في أوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن الأسلحة والمعدات الروسية المستخدمة ضد القوات الأوكرانية "تظهر كفاءة عالية".

وأضاف بوتين، في اجتماع مع رؤساء شركات المجمع الصناعي العسكري في روسيا، أن الأسلحة الروسية "تسمح بتدمير البنية التحتية العسكرية ومواقع القيادة ومعدات العدو مع تقليل الخسائر بين الأفراد"، وزعم أنها "تقاوم بشكل فعال" الأسلحة الغربية، ودعا إلى زيادة وتحديث القدرات الإنتاجية.

وقال إن "منظمات المجمع الصناعي الدفاعي بحاجة إلى ضمان تسليم الأسلحة والمعدات المطلوبة للقوات في أسرع وقت ممكن".

يُذكر أن هذا الشهر شهد خسائر استراتيجية ضخمة للقوات الروسية حيث نفذت أوكرانيا هجمات مضادة في الشمال الشرقي والجنوب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات سابقة إن أوكرانيا استعادت ما مجموعه 8000 كيلومتر مربع (حوالي 3088 ميلا مربعا) من الأراضي.

وكان بوتين قد علق، يوم الجمعة، في أول تصريحات له عقب الهجوم المضاد الناجح الذي شنته كييف ضد القوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا، إن "الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة لم يتغير".

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، أن "الهدف الرئيسي لا يزال يتمثل في تحرير إقليم دونباس بأكمله"، وتابع أن روسيا "ليست في عجلة من أمرها".