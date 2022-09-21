جنازة الملكة إليزابيث تجتذب 26 مليون مشاهد في المملكة المتحدة

(CNN)-- حظيت جنازة ملكة بريطانيا الرحلة إليزابيث الثانية، والتي كانت أول جنازة يتم بثها على التلفزيون لملكة بريطانية بنسبة مشاهدة عالية، يوم الاثنين.

وقالت منظمة مجلس بحوث جمهور المذيعين (BARB) إن جنازة الملكة إليزابيث اجتذبت 26 مليون مشاهد في المملكة المتحدة، وستنشر المنظمة في أوائل الأسبوع المقبل بياناتها عن المشاهدين الذين تابعوا الجنازة عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وكانت جنازة يوم الاثنين هي الأولى التي يبثها التلفزيون لملكة بريطانية، وقد تم بث موكب جنازة الملك جورج السادس، والد الملكة، في عام 1952، ولكن ليس الجنازة نفسها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تعد جنازة الملكة إليزابيث واحدة من أكبر اللحظات في تاريخ التلفزيون البريطاني، فعلى الرغم من أنها لم تصل إلى الرقم القياسي البالغ 32.3 مليون شخص الذين تابعوا المباراة التي شهدت فوز منتخب إنجلترا بنهائي كأس العالم عام 1966، والتي حصدت أكبر عدد من المشاهدين على الإطلاق، فقد شاهد حوالي 59٪ من سكان المملكة المتحدة منتخب إنجلترا وهو يهزم ألمانيا الغربية.

ووصفت لهيئة الإذاعة تتويج الملكة إليزابيث، الذي تم منذ ما يقرب من 70 عاما، بأنه أول حدث تلفزيوني جماعي في المملكة المتحدة، حيث جذب جمهورا أكبر من الإذاعة لأول مرة.

وفقا لبي بي سي، شاهد مراسم تتويج الملكة في عام 1953 أكثر من 20 مليون شخص حيث تجمع الكثيرون حول أجهزة التلفزيون في الحانات والمنازل، وتم تركيب كاميرات في كنيسة وستمنستر لأول مرة من أجل تغطية الحدث.