أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – بعد إعلان التعبئة الجزئية في وقت سابق من اليوم، ستستدعي روسيا ما يقرب من 300 ألف جندي احتياط كجزء من عملية التعبئة، حسبما قال وزير الدفاع سيرغي شويغو في كلمة متلفزة صباح الأربعاء.

وقال شويغو: "لا يوجد بين هؤلاء من لم يسمع عن الجيش من قبل"، وتابع: "هؤلاء خدموا في الجيش ولديهم تخصصات عسكرية مسجلة ويمتلكون خبرة عسكرية"، حسب قوله.

وأعاد شويغو التأكيد على أن أي شخص أدى الخدمة الإلزامية لن يتم إرساله إلى "منطقة العمليات الخاصة" وهو الوصف الذي تستخدمه موسكو لوصف حربها في أوكرانيا.

وأردف وزير الدفاع الروسي قائلا: "لا يوجد مجال للشك حول شمول التعبئة لطلاب الجامعات، لن يكون هناك أي شيء من هذا القبيل، لن يستدعيهم أحد تحت أي ظرف"، حسب قوله.

وأردف شويغو قائلا: "أولئك الذين يؤدون الخدمة الإلزامية، لن يتم إرسالهم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، مجندونا سيواصلون أداء الخدمة الإلزامية على الأراضي الروسية"، على حد قوله.

وكان قد أعلن بوتين في كلمة وجهها للشعب الروسي في وقت سابق الأربعاء أنه وقع مرسوما يقضي بإعلان التعبئة الجزئية في الاتحاد الروسي.