إيران: مقتل 17 شخصا في الاحتجاجات على موت مهسا أميني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قُتل 17 شخصا في احتجاجات إيران على وفاة مهسا أميني التي كانت رهن اعتقال الشرطة بسبب مظهرها، وفقا لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية الإيرانية، ولا يمكن لـCNN تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل.

واجتاح آلاف المتظاهرين شوارع المدن الإيرانية، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يهتفون: "النساء، الحياة، الحرية"، وشوهدت بعض الفتيات وهن يخلعن حجابهن عن رؤوسهن احتجاجا على موت أميني.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) نقلا عن حسابات وتحليل مقاطع فيديو لشهود عيان إنها تظهر "إطلاق قوى الأمن الإيرانية بطريقة غير قانونية وبشكل متكرر طلقات خرطوش مباشرة على المتظاهرين"، وفقا لبيان نُشر الأربعاء.

وقالت المنظمة في بيانها إنها جمعت أدلة حول استخدام الخرطوش و"الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه" في قمع المظاهرات، حسب بيانها.

بالمقابل، قال محافظ طهران، محسن منصور، هذا الأسبوع إن لاعبين خارجيين منخرطين في هذه الاحتجاجات، إذ أدلى بتصريحات لـ"تسنيم" جاء فيها: "وفقا للجهات الإدارية المعنية، فبصمات سفارات معينة وأجهزة استخبارات أجنبية موجودة في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد الأيام الأخيرة"، ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.