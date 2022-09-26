دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّقت وزارة الخارجية الأمريكية على منح الرئيس فلاديمير بوتين الجنسية الروسية للمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إحاطته الصحفية الاثنين: "لم يتغير موقفنا. السيد سنودن عليه العودة إلى الولايات المتحدة حيث يجب أن يواجه العدالة مثل أي أمريكي".

وأضاف برايس: "ربما الشيء الوحيد الذي تغير هو أنه نتيجة لجنسيته الروسية، يبدو أنه قد يتم تجنيده الآن للقتال في الحرب الروسية في أوكرانيا".

في وقت سابق الاثنين، منح الرئيس الروسي سنودن، الجنسية الروسية، وفقًا لمرسوم رسمي نُشر على بوابة الحكومة الروسية، الاثنين.

سنودن، الذي اعترف بتسريب معلومات حول برامج المراقبة الأمريكية للصحافة، موجود في روسيا منذ عام 2013.

ويواجه اتهامات بالتجسس في الولايات المتحدة، حيث عقوبة محتملة بالسجن قد تصل إلى 30 عامًا.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تقدم سنودن وزوجته بطلب للحصول على الجنسية الروسية. كان قد حصل بالفعل على إقامة دائمة في روسيا.