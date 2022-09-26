روسيا: 9 قتلى منهم 5 أطفال بإطلاق نار بمدرسة في منطقة ايجيفسك

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صورة أرشيفية تعبيرية لعنصر بالأمن الروسي
Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

موسكو، روسيا (CNN)—قتل 9 أشخاص منهم 5 أطفال، الاثنين، بإطلاق نار داخل مدرسة في مدينة ايجيفسك، في منطقة أودمورت الروسية وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية الحكومية.

وقال ألكسندر بريشالوفن، رئيس مقاطعة أودمورت، في بيان مصور، إن هناك "ضحايا وجرحى" بين الأطفال في إطلاق نار على مدرسة يوم الاثنين في مدينة إيجيفسك.

ونقلت وكالة "تاس" عن مسؤول أمني قوله في وقت سابق، الاثنين: "اليوم، تلقت الشرطة بلاغًا عن إطلاق النار على مدرسة 88 في إيجيفسك، انطلق ضباط الشرطة على الفور إلى مكان الحادث. ويجري اتخاذ إجراءات للقبض على المشتبه به".

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