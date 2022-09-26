الأمن الروسي يعتقل قنصلا يابانيًا بدعوى حصوله على معلومات سرية

موسكو، روسيا (CNN)-- قالت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية إن القنصل الياباني موتوكي تاتسونوري اُعتقل في فلاديفوستوك (أقصى شرقي روسيا)، الاثنين، لتلقيه معلومات سرية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تاتسونوري شخص غير مرغوب فيه.

ونقلت وكالة أنباء ريسا نوفوستي عن مكتب الأمن الفيدرالي قوله: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي للاتحاد الروسي في إقليم بريمورسكي عملية التجسس التي قام بها موتوكي تاتسونوري، قنصل القنصلية العامة لليابان في فلاديفوستوك".

وقالت إن الدبلوماسي "اعتقل متلبسا أثناء تلقيه، للحصول على معلومات ذات توزيع محدود (أي معلومات سرية) - مقابل مكافأة مالية - حول الجوانب الحالية لتعاون روسيا مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير سياسة العقوبات الغربية. حول الوضع الاقتصادي في بريمورسكي كراي".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تم التعبير عن احتجاج قوي للجانب الياباني".

وأضافت أن القنصل "أُعلن أنه" شخص غير مرغوب فيه "لأنشطة لا تتوافق مع وضع المسؤول القنصلي وتضر بالمصالح الأمنية لروسيا".