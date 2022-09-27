مغزاه كان تقليل أثر روسيا.. ما أهمية "نورد ستريم 1" وكيف جعل أوروبا أكثر اعتمادًا على موسكو؟

(CNN)-- قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، الثلاثاء، خلال بيان صحفي، إن الدنمارك تعتبر تسرب خط أنابيب نورد ستريم بمثابة "إجراءات متعمدة".

تأتي تعليقات رئيس الوزراء الدنماركي في أعقاب اكتشاف ثلاثة تسريبات في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق.

وأضافت فريدريكسن "لا نرى تهديدًا عسكريًا مباشرًا ضد الدنمارك".

وعندما سألها أحد المراسلين عما إذا كانت تعتبر الحادث بمثابة إعلان حرب، ردت فريدريكسن بـ"لا"، حسبما ذكر مكتبها.

وأكد مكتب وزير الطاقة الدنماركي دان يورغنسن، الثلاثاء، أن "تقديرنا لم يكن سبب التسريبات حوادث بل انفجارات".

وأضاف يورغنسن أن خطوط الأنابيب المتضررة يتراوح عمقها بين 70 و80 مترًا، وأنه يتوقع أن يستمر تسرب الغاز في نورد ستريم "أسبوعًا على الأقل"، بحسب مكتبه.