أمريكا: لا يوجد مؤشر على استعداد الصين لدعم غزو روسيا لأوكرانيا

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لم تر أي مؤشر على أن الصين تستعد لمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غزو أوكرانيا أو في التهرب من العقوبات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس: "لم نر شيئا حتى الآن يشير على الأقل إلى أن الصين تتخذ نهجا مختلفا عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الأمنية، أو بالجهود المبذولة لمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تواصل مراقبة ما تفعله الصين بشأن أوكرانيا"، وذكر أن تصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي تشير إلى أن "الصين لديها درجة من عدم الارتياح لما تفعله روسيا في أوكرانيا".

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان سابق بشأن لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني، يوم الجمعة، في الأمم المتحدة إن بلينكن "سلط الضوء على التداعيات إذا كانت الصين ستقدم الدعم لغزو موسكو لدولة ذات سيادة".