نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال المركز الوطني للأعاصير بأمريكا إن الإعصار إيان اشتد إلى عاصفة من الفئة الرابعة بينما يتجه نحو فلوريدا، حاملا رياحًا تصل سرعتها إلى 140 ميلاً في الساعة (نحو 225 كيلومترا بالساعة).

ويتم حث الملايين على الإجلاء مع طريق إعصار إيان القوي مع احتمالية حدوث فيضانات كارثية.

وبلغت مستويات المياه حوالي 2.5 قدم فوق متوسط ​​المياه المرتفعة - وهو ثالث أعلى مستوى بعد إعصار ويلما في عام 2005 وإعصار إيرما عام 2017، وفقًا لعالم الأرصاد الجوية في CNN روبرت شاكلفورد.

ويسري التحذير من الإعصار على ساحل خليج فلوريدا من منطقة تشوكولوسكي إلى نهر أنكلوت، بما في ذلك خليج تامبا.

وكانت المدارس ومحلات السوبرماركت والمتنزهات والمستشفيات في جميع أنحاء الولاية قد أعلنت عن إغلاق أبوابها بالإضافة إلى إلغاء الرحلات الجوية وإبحار السفن.