(CNN)-- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، أن روسيا تستخدم حاليا طائرات مسيرة إيرانية الصنع لشن هجمات واستطلاعات في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن هذا مجرد مؤشر على أن الروس يستخدمون وسيلة نعلم أنهم سعوا للحصول عليها من إيران".

ولم يعلق رايدر على فعالية الطائرات بدون طيار، لكنه قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن التقارير عن قيام الأوكرانيين بإسقاط بعض من تلك الطائرات "ذات مصداقية".

وقال مسؤولون أوكرانيون إنه تم شن 5 هجمات بهذه الطائرات على أوديسا في الأيام الأخيرة.

يذكر أن أوكرانيا أعلنت، يوم الجمعة، أنها سحبت اعتماد السفير الإيراني لديها، وكذلك تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية في كييف "بشكل كبير" بسبب إمداد روسيا بأسلحة إيرانية الصنع.