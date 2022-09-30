بايدن يرفض التعليق عما إذا كان يحمل روسيا مسؤولية تسرب نورد ستريم

(CNN)-- رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، التعليق، على سؤال عما إذا كان يلقي باللوم على روسيا في تسرب الغاز الذي حدث في خط أنابيب نورد ستريم هذا الأسبوع.

وكان بايدن يتحدث في مقر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بواشنطن حول تعامل السلطات مع العاصفة الاستوائية "إيان"، وقال عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان يحمل روسيا مسؤولية الضرر: "هناك الكثير من القضايا الدولية المهمة، لكننا هنا للحديث عن أمريكا، شكرا لك".

ولا يزال المسؤولون يحققون في تسريبات الغاز، التي وقعت يوم الاثنين، ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم ليس لديهم تفسير شامل حتى الآن لما حدث، فيما وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ وعدد من القادة الأوروبيين التسريبات بأنها "أعمال تخريبية".

وفي المقابل، قال الكرملين إن أي مزاعم بأن روسيا استهدفت خطوط الأنابيب "سخيفة"، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الخميس، إن "الطبيعة غير المسبوقة للتسريبات تشير إلى أنها ربما كانت نتيجة هجوم إرهابي محتمل".