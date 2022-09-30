بعد إعلان بوتين ضم 4 مناطق أوكرانية.. أول رد فعل من الاتحاد الأوروبي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رفض الاتحاد الأوروبي وأدان إعلان روسيا ضم مناطق أوكرانية، الجمعة، مشيرا إلى أنه لن يعترف أبدا بـ"الضم غير القانوني" من جانب الكرملين.

وجاء في بيان بالنيابة عن أعضاء الاتحاد الأوروبي: "نرفض بحزم وندين بشدة الضم غير القانوني من جانب روسيا لمناطق دونيتسك ولوغانكس وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: "من خلال تقويض قواعد النظام الدولي والانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية لأوكرانيا في حفاظها على الاستقلال والسيادة وسلامة أراضيها، والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن روسيا تعرض الأمن العالمي للخطر"، حسب قوله.

وأضاف الأوروبيون في البيان: "لن نعترف بهذا الضم غير القانوني، هذه القرارات لاغية وباطلة ولا يمكن أن يكون لها أثر قانوني مهما كان الوضع، القرم وخيرسون وزاباروجيا ودونيتسك ولوغانسك مناطق أوكرانية، ندعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى رفض الضم غير القانوني بشكل كامل".

وأعلن البيان أن الاتحاد الأوروبي سيعزز العقوبات على روسيا وأعاد التأكيد على دعم الكتلة الأوروبية لأوكرانيا.