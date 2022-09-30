23 قتيلا على الأقل بتفجير انتحاري في مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية

كابول، أفغانستان (CNN)-- أسفر هجوم انتحاري على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية، كابول، الجمعة، عن مقتل 23 شخصًا على الأقل يعتقد أن معظمهم من الفتيات، وذلك في أحدث مؤشر على تدهور الوضع الأمني ​​في البلاد.

ووقع الانفجار في مركز "كاج" التعليمي الواقع في حي تقطنه أغلبية من قومية الهزارة وهي أقلية عرقية تعرضت للقمع منذ فترة طويلة.

قال خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابول لشبكة CNN إن الطلاب كانوا يخضعون لامتحان دخول جامعي تدريبي في الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي عندما وقع الانفجار، في حين قال عبده غياس مومند، أحد الأطباء بمستشفى علي جنة حيث نُقل بعض الضحايا، إن 23 شخصًا قتلوا وأصيب 36 آخرون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى كتابة هذا التقرير.

وقالت طيبة مهترخل إحدى شهود العيان لشبكة CNN إن العديد من الضحايا كن من الفتيات مضيفة أنها ذهبت إلى المركز للبحث عن صديقتها بعد أن سمعت خبر الهجوم وشاهدت مشاهد من الفوضى واليأس.