بعد التعبئة والاستفتاءات الصورية.. هل تغير روسيا مسار حربها في أوكرانيا؟

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(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الخميس، إن الكرملين سيستضيف حفلا، يوم الجمعة، يتم خلاله توقيع اتفاقيات بشأن ضم الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى روسيا.

وأضاف المتحدث، للصحفيين، أن الحفل سيقام يوم الجمعة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (8 صباحا بالتوقيت الشرقي)، وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي كلمة ويلتقي بقادة المناطق الأربع المحتلة التي تدعمها روسيا، على هامش الحفل.

وسافر القادة الانفصاليون من منطقتي خيرسون وزابورجيا ، و "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" الانفصاليتين.

وأجرت المناطق الأربع، التي تشكل مجتمعة حوالي 18٪ من أراضي أوكرانيا، "استفتاءات" مدعومة من موسكو بشأن الانضمام إلى روسيا، وندد الزعماء الغربيون بهذه "استفتاءات" ووصفوها بأنها "خدعة".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (ريا نوفوستي) عن دينيس بارفيونوف، نائب الحزب الشيوعي، تصريحه عبر تلغرام، بأن أعضاء بالبرلمان الروسي تلقوا دعوات لحضور الحفل.

يذكر أن الرئيس الروسي وقع، في وقت لاحق من يوم الخميس، مرسومين بشأن الاعتراف بـ"استقلال" منطقتي خيرسون وزابورجيا المحتلتين.

ونشرت وكالة "ريا نوفوستي نص المرسومين الذي قال إن "الاعتراف بالاستقلال يأخذ في الاعتبار إرادة الشعب لمنطقتي خيرسون وزابورجيا عقب الاستفتاءات"، وأضافت الوكالة أن المرسومين دخلا حيز التنفيذ من تاريخ نشرهما.