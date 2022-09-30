أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رد الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، على إعلان روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية، الجمعة، معتبرا أن هذه الخطوة "ترهات"، وتعهد بـ"تحرير" أراضي بلاده كافة.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو مسجل: "سيتم تحرير جميع أراضي البلاد من هذا العدو، هذا ليس عدوا لأوكرانيا فحسب بل للحياة نفسها وللإنسانية والقانون والحقيقة"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "تعلم روسيا ذلك بالفعل، تشعر بقوتنا، ترى أننا هنا في أوكرانيا نثبت قوة قيمنا، لذلك هي مستعجلة، وتنظم هذه الترهات في محاولة لضم أراض وسرقة ما ليس لها، تريد أن تعيد كتابة التاريخ وأن تعيد رسم الحدود بالقتل والتعذيب والابتزاز والأكاذيب... لن تسمح أوكرانيا بذلك"، حسب قوله.

ورأى زيلينسكي أن الحل الوحيد لاستدامة السلام هو "طرد المحتلين"، وأشار إلى أنه في الوقت الذي تكون فيه أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا فإن إجراء مفاوضات "متساوية وصادقة ومحترمة وعادلة" أمر مستحيل مع بوتين، لذلك فإن المفاوضات لن تكون إلا مع رئيس آخر لروسيا.

وأعلن زيلينسكي، أن بلاده ستتقدم بطلب انضمام للناتو عبر "إجراءات متسارعة"، وذلك بعد إعلان روسيا ضم 4 مناطق شرقي وجنوب أوكرانيا الجمعة.

ووقع الرئيس الأوكراني على طلب الانضمام مع رئيس البرلمان، رسلان ستيفانشتوك ورئيس الوزراء دينيس شميكال.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو مسجل: "هنا في أوكرانيا تكتسب قيم مجتمعنا الأوروبي والأطلسي طاقة حيوية حقيقية"، وأضاف: "إنها قوة دولة تكافح من أجل الحرية وقوة دول تساعد في هذا الكفاح"، حسب قوله.

وأردف الرئيس الأوكراني قائلا إن استكمال أوكرانيا لطريقها نحو الناتو أصبح "أمرا واقعا".

وأردف زيلينسكي قائلا: "اليوم، أوكرانيا تتقدم بهذا الطلب وفقا للقانون وعبر إجراء يتسق مع أهميتنا في حماية مجتمعنا ككل، وفي آلية متسارعة"، حسب قوله.

وقال زيلينسكي إنه يفهم أن إجراء عملية الانضمام يتطلب موافقة بالإجماع من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتابع قائلا: "لذلك، وريثما يحدث ذلك، نحن نعرض تطبيق مقترحاتنا حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا ولأوروبا عامة وفقا لميثاق أمن كييف الذي طُور وتم تقديمه لشركائنا"، حسب قوله.