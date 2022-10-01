كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين.. والجيش الأمريكي يعلق

(CNN)-- أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، يوم السبت، رصد صاروخين باليستيين قصيري المدى أطلقا من منطقة سونان في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة، في بيان، أن "الجيش عزز مراقبته ويحافظ على جاهزيته بالكامل بينما يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة".

ويوم الجمعة، أجرت القوات البحرية الأمريكية واليابانية والكورية الجنوبية مناورات مشتركة ضد الغواصات في المياه الدولية قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية لتحسين القدرة على الرد على تهديدات الغواصات الكورية الشمالية، وهذه أول تدريبات ثلاثية ضد الغواصات منذ عام 2017.

وبحسب إحصاء لشبكة CNN، يعد إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصواريخ باليستية هو الرابع خلال أسبوع واحد، وسبقت أن أطلقت 22 صاروخا هذا العام بما في ذلك صواريخ باليستية وصواريخ من طراز كروز.

وجاء إطلاق الصواريخ الأخير بعد ساعات من قيام نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بجولة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وتحتفل كوريا الجنوبية بعيد قواتها المسلحة الـ74 في 1 أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن جانبها، قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهادي والهندي، في بيان: "نحن على دراية بإطلاق صاروخين باليستيين ونتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء بينما قمنا بتقييم أن هذا الحدث لا يشكل تهديدا مباشرا لمواطني الولايات المتحدة أو أراضيها، أو للحلفاء".

وأضافت: "إطلاق الصاروخين يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية في كوريا الشمالية".

وأكد البيان على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.