ساوباولو، البرازيل (CNN)-- صوّت المرشحان الأبرز في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، لويس إيناسيو "لولا" دا سيلفا (حزب العمال) والرئيس الحالي جايير بولسونارو (الحزب الليبرالي)، صباح الأحد، مع بدء يوم الانتخابات في البرازيل.

صوّت لولا - الذي يتقدم في الاستطلاعات - برفقة زوجته روزانجيلا دا سيلفا في مدرسة في مدينة ساو برناردو دو كامبو في ساو باولو، وألقى مؤتمرًا صحفيًا مقتضبًا بعد ذلك.

قال لولا: "قبل أربع سنوات لم أستطع التصويت لأنني كنت ضحية كذبة في هذا البلد. اُعتقلت من قبل الشرطة الفيدرالية يوم الانتخابات. حاولت نقل صندوق الاقتراع إلى زنزانتي حتى أتمكن من التصويت، لكنهم لم يسمحوا بذلك. وبعد أربع سنوات، أنا هنا، وأصوت مع الاعتراف بالحرية الكاملة وإمكانية أن أصبح رئيسًا لجمهورية هذا البلد مرة أخرى، لمحاولة إعادة هذا البلد إلى طبيعته".

وأضاف: "لا نريد المزيد من الخلاف، نريد دولة تعيش بسلام. هذه أهم انتخابات. أنا سعيد حقًا".

لولا دا سيلفا، الذي كان رئيس البرازيل من 2002 إلى 2010، يخوض السباق الرئاسي السادس له.

أظهر أحدث استطلاع لـ Datafolha صدر السبت، أن لولا يتقدم بنسبة 50٪ من الأصوات لصالحه بينما يتخلف بولسونارو بنسبة 36٪.

في تصريحات صحفية الأحد، بعد الإدلاء بصوته في منشأة عسكرية في ريو دي جانيرو، قال بولسونارو: "التوقعات هي النصر اليوم. في هذه الأيام الـ 45 (من الحملة)، ذهبت عمليًا إلى كل ولاية في البرازيل. بالأمس في جوينفيل، شيء لم يسبق له مثيل في البرازيل، كان هناك الكثير من الناس في الشوارع. انتخابات نزيهة، لا مشكلة على الإطلاق".

عندما سئل عما إذا كان سيقبل نتائج الانتخابات، قال بولسونارو: "إذا كانت انتخابات نظيفة، فلا مشكلة، فربما يفوز الأفضل".