(CNN)-- اعتذرت ملكة الدنمارك، مارغريت الثانية، بعد إزالة الألقاب الملكية لأربعة من أحفادها الثمانية. لكنها مع ذلك لم تغير رأيها بشأن هذه الخطوة.

أعلنت الملكة البالغة من العمر 82 عامًا، التي احتفلت في وقت سابق من هذا العام بنصف قرن على العرش، الخميس، أنه اعتبارًا من العام المقبل، لن يُعرف أطفال ابنها الأصغر، الأمير يواكيم، بأنهما أمير وأميرة.

بدلاً من ذلك، لن يكونا قادرين إلا على استخدام ألقابهما من كونت وكونتيسة مونبيزات وسيتم التعامل معهم على أنهما أصحاب الفخامة، حيث سيتم "إيقاف" ألقاب صاحب السمو الملكي، وفقًا للعائلة المالكة.

صرح هيلي فون ويلدنراث لوفغرين، المتحدث باسم الكونتيسة ألكسندرا، الزوجة السابقة للأمير يواكيم، لشبكة CNN، الخميس، أن يواكيم وأطفاله كانوا "حزينين" و "مصدومين" من القرار، الذي تعتبره الملكة مارغريت "إثباتًا ضروريًا لمستقبل الملكية"، بحسب بيان صادر عن الملكة صدر عن البيت الملكي، الاثنين.

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وقالت الملكة في البيان: "في الأيام الأخيرة، كانت هناك ردود فعل قوية على قراري بشأن الاستخدام المستقبلي للألقاب لأطفال الأمير يواكيم الأربعة. هذا يؤثر علي بالطبع".

وأضافت: "لقد كان قراري قادمًا منذ وقت طويل. مع مرور 50 عامًا على العرش، من الطبيعي أن ننظر إلى الوراء وأن ننظر إلى الأمام. من واجبي ورغبتي كملكة أن أضمن أن النظام الملكي يشكّل نفسه دائمًا بما يتماشى مع العصر. في بعض الأحيان، يعني هذا أنه يجب اتخاذ قرارات صعبة، وسيكون من الصعب دائمًا العثور على اللحظة المناسبة".

قالت الملكة إنها أجرت "التعديل" للسماح لأفراد العائلة المالكة الصغار بأن يعيشوا حياة طبيعية أكثر، بينما اتبعت قرارًا مشابهًا من قبل العائلات المالكة الأخرى لتقليص حجم الملكية.

وقالت: "إن حمل اللقب الملكي ينطوي على عدد من الالتزامات والواجبات التي تقع في المستقبل على عاتق عدد أقل من أفراد العائلة المالكة".

ولي العهد فريدريك، الابن الأكبر للملكة، هو الأول في ترتيب ولاية العرش. ابنه الأكبر، الأمير كريستيان، هو الثاني في الترتيب. يحتفظ كل من أبناء فريدريك الأربعة بألقابهم.

يعيش شقيقه الأصغر يواكيم في باريس مع زوجته الأميرة ماري وطفليهما هنريك، 13 عامًا، وأثينا، 10 سنوات. وللأمير أيضًا ولدان أكبر من الزواج من ألكسندرا، كونتيسة فريدريكسبورغ: نيكولاي، 23 عامًا، وفيليكس، 20 عامًا. بينما يفقد أبناء يواكيم ألقابهم الملكية، فإنهم سيحتفظون بأماكنهم في ترتيب الخلافة.

قالت الملكة: "لقد اتخذت قراري بصفتي ملكة وأمًا وجدة، لكن بصفتي أمًا وجدة، فقد قللت من تقدير مدى تأثر ابني الأصغر وعائلته. هذا يترك انطباعًا كبيرًا، وأنا آسف لذلك".

وأضافت: "لا ينبغي أن يشك أحد في أن أطفالي وزوجات أبنائي وأحفادي هم أعظم سعادتي واعتزازي. آمل الآن أن نتمكن كعائلة من إيجاد السلام لنجد طريقنا من خلال هذا الوضع".