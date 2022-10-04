إيلون ماسك يثير غضبا بعد عرض "خطة للسلام" مع روسيا

(CNN)-- أثار رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، ، يوم الاثنين، ردود فعل عنيفة من قبل المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بسبب نصائحه غير المرغوب فيها حول كيفية "تحقيق السلام" وسط الغزو الروسي المستمر للبلاد.

واقترح ماسك، عبر استطلاع للرأي نشره على تويتر "خطة لتحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا" تتضمن إعادة إجراء الانتخابات "تحت إشراف الأمم المتحدة" في الأراضي التي ضمتها روسيا مؤخرا بشكل غير قانوني.

واستولت موسكو على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا، في أعقاب إجراء "استفتاءات" تم رفضها من قبل الكثير من دول العالم باعتبارها "صورية وزائفة".

واقترح ماسك أيضا أن تكون شبه جزيرة القرم، التي غزتها روسيا وضمتها من أوكرانيا في عام 2014، "جزءا من روسيا"، وكذلك تظل أوكرانيا "على الحياد".

وصوت غالبية متابعي ماسك على تويتر بـ"لا" على الاستطلاع، وفي المقابل اعتبر إيلون ماسك أن الرافضين "جزء من هجوم إلكتروني"، وواصل الدفاع عن خطته حيث قال إن فرص أوكرانيا لاستعادة الأراضي ضئيلة.

يذكر أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما في شمال شرق البلاد وسيطرت على مدينة ليمان.

وترفض أوكرانيا ومعظم دول العالم أي تلميح للسيادة الروسية على المناطق التي احتلتها، وتعهدت كييف باستعادة أراضيها.

وقال زيلينسكي في أغسطس/ آب: "بدأ الأمر في شبه جزيرة القرم، وسوف ينتهي في شبه جزيرة القرم، وسيكون هذا بمثابة إحياء فعال للقانوني الدولي"، وأكد الرئيس الأوكراني باستمرار على أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي من أراضيها لروسيا.

وشارك ماسك نفسه في تقديم المساعدة لأوكرانيا في بداية الحرب بعد أن قدمت "سبيس إكس" خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لكن تصريحاته الأخيرة لم تلق قبولا من قبل المسؤولين الأوكرانيين.

حيث طرح الرئيس الأوكراني استطلاعا خاصا به على تويتر، وسأل متابعيه: "أي إيلون ماسك تحب أكثر؟ الخياران: 1- من يدعم أوكرانيا، و2- من يدعم روسيا؟"، وحصل الأول على أكثر من 80٪ من الأصوات بحلول ظهر يوم الاثنين.

ورد كييف بوست، وهو موقع إخباري أوكراني، أيضا على استطلاع ماسك، مشيرا إلى مسقط رأسه في جنوب إفريقيا: "إيلون، أنت رجل رائع وشكرا لستارلينك، لكن سيكون من الرائع جدا إجراء تصويت على أشياء تعرفها، نحن لا نجري تصويتا على نظام الفصل العنصري ونيلسون مانديلا".

من ناحية أخرى، رحب المسؤولون الروس بتغريدات ماسك، وتوقع ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق أن إيلون ماسك يقول في تغريدة تالية إن "أوكرانيا دولة مصطنعة".