اليابان تطرد قنصلا روسيًا في رد على طرد قنصلها بسبب مزاعم بالتجسس

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، للصحفيين الثلاثاء، إن اليابان أمرت بطرد دبلوماسي روسي كبير من مدينة سابورو الشمالية بعد أن احتجزت موسكو دبلوماسيًا يابانيًا ثم طردته الأسبوع الماضي بسبب مزاعم التجسس.

وقال هاياشي إن القنصل الروسي في القنصلية العامة الروسية في سابورو قد أُعلن أنه "شخص غير مرغوب فيه"، ويجب أن يغادر اليابان في غضون ستة أيام، وفي موعد أقصاه 10 أكتوبر/ تشرين الأول.

جاء أمر الطرد ردًا على قيام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باحتجاز قنصل ياباني في فلاديفوستوك في 26 سبتمبر/ أيلول لبضع ساعات بتهم تجسس مزعومة، قبل طرده من روسيا.