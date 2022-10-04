بوتين تحت الضغط.. ما هي الخطوة التالية للرئيس الروسي وهو يواجه الهزائم في أوكرانيا وانتقادات في الداخل؟

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(CNN)-- قال ميخايلو بودولاك، المستشار الرئيسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لشبكةCNN ، إن أوكرانيا تعتزم تحرير جميع أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي كانت تحت الاحتلال الروسي منذ عام 2014.

قال بودولاك لكريستيان أمانبور، كبير المذيعين الدوليين في CNN، الثلاثاء: "نحن مع القيم الغربية. نريد تحرير كل أراضينا. كل التهديدات من قبل الاتحاد الروسي لن تمنع أوكرانيا من أجل تحرير أراضينا.. بما في ذلك الأراضي المحتلة منذ عام 2014."

كان بودولاك المفاوض الرئيسي لأوكرانيا في الجولة الأخيرة من المفاوضات الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا في وقت سابق من هذا العام. في حديثه إلى أمانبور، كان واضحًا بشأن أهداف أوكرانيا بعد الهجمات المضادة الناجحة في شرق وجنوب البلاد.

وقال بودولاك لـCNN: "نحن نحرر المدن والبلدات في جميع الاتجاهات. في الجنوب، في خاركيف، في لوغانسك. سيتعين علينا التمسك بهذه الأراضي. باستخدام الأسلحة الغربية، أرسلها شركاؤنا إلينا، وقد ثبت أنها أكثر فاعلية من جميع الأسلحة الروسية التي يستخدمها الجيش الروسي."

وقال: "كل هذا الذعر من التعبئة الذي تظهره روسيا يظهر أن الجيش الروسي ليس لديه ما يكفي من الجنود".

وأكد بودولاك أن الحكومة الأوكرانية تتعامل بجدية شديدة مع تهديدات الهجمات النووية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعت الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة.

وأضاف: "نحن لسنا قوة نووية... سيكون من المجدي أكثر بكثير أن تقوم القوى النووية مثل الولايات المتحدة بإيصال الرسالة إلى الاتحاد الروسي بأن كسر بنية الأمن النووي أمر خطير للغاية بالنسبة للاتحاد الروسي."

وتابع: "أوكرانيا لا تشن حربًا على روسيا. أوكرانيا تريد حماية الحقوق الرئيسية والأساسية للحرية والديمقراطية والاختيار".