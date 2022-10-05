"أنا صهيونية كبيرة".. رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وتصريح قالت فيه "أنا صهيونية كبيرة"، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية في مقطع الفيديو المتداول: "كما تعلمون، أنا صهيونية كبيرة، وأنا مؤيدة كبيرة لإسرائيل، وأعلم أنه يمكننا نقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة".

تصريحات تراس في مقطع الفيديو المتداول أتت خلال كلمة ألقتها في اجتماع لأصدقاء إسرائيل المحافظون أو ما يُعرف اختصارا بـ"CFI".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سبق وأثار تفاعلا بتصريح قال فيه إنه صهيوني العام 2014 وكان حينها نائبا للرئيس باراك أوباما، حيث قال حينها: "إذا كنت يهوديا فسأكون صهيونيا.. والدي أشار إلى أنه لا يشترط بي أن أكون يهوديا لأصبح صهيونيا، وهذا أنا.. إسرائيل تعتبر ضرورية لأمن اليهود حول العالم."