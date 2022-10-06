قراصنة يتحدثون الروسية يعلنون مسؤوليتهم عن تعطيل مواقع حكومية أمريكية

(CNN)-- أعلن قراصنة يتحدثون الروسية، يوم الأربعاء، مسؤوليتهم عن تعطيل مواقع إلكترونية حكومية في ولايات أمريكية منها كولورادو وكنتاكي وميسيسيبي.

وذلك في أحدث مثال على ما يبدو للقرصنة الإلكترونية ذات الدوافع السياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك الاضطراب الرقمي الذي يستعد له المسؤولون الأمريكيون قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستتم في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأصيب موقع مجلس كنتاكي للانتخابات، الذي ينشر معلومات حول كيفية التسجيل للتصويت، بعطل بشكل مؤقت يوم الأربعاء، لكن لم يتضح على الفور سبب هذا العطل.

وكذلك تعطلت مواقع إلكترونية في كولورادو وكنتاكي وميسيسيبي بشكل متقطع صباح الأربعاء وبعد الظهر حيث بدا أن المسؤولين يحاولون إعادة تشغيلها بشكل طبيعي.

ولا تشارك تلك المواقع بشكل مباشر في عملية الإدلاء بالأصوات أو عدها، ولكنها يمكن أن توفر معلومات مفيدة للناخبين.

وتُعرف جماعة القرصنة الإلكترونية التي أعلنت مسؤوليتها عن تعطيل المواقع باسم Killnet، وهي مكونة من قراصنة يدعمون الكرملين ولكن علاقاتهم بتلك الحكومة الروسية غير معروفة، وقد صعدت المجموعة من نشاطها بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط باستهداف منظمات في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).