المركز الأوكراني للحريات المدنية يفوز بجائزة نوبل للسلام 2022.. من هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلعب المركز الأوكراني للحريات المدنية (CCL) "دورًا رائدًا" في محاسبة روسيا على جرائم الحرب التي ترتكبها. وكان المركز تأسّس عام 2007، بهدف تعزيز قيم حقوق الإنسان في أوكرانيا، والنهوض بالديمقراطية في البلاد.

وأشادت لجنة نوبل بعمل المركز في تعزيز المجتمع المدني الأوكراني، وبالضغط الذي يمارسه على السلطات "لجعل أوكرانيا ديمقراطية بالكامل".

ولعب المركز دورًا رئيسًا بتحديد وتوثيق جرائم الحرب الروسية ضد السكان الأوكرانيين منذ الغزو الروسي في فبراير ، وفقًا للأكاديمية السويدية، مضيفةً أنّ "المركز يلعب دورًا رائدًا في محاسبة المذنبين على جرائمهم".

وقال المركز لرويترز "إنهم فخورون بفوزهم بالجائزة الجمعة". وأضافوا "إنه صباح يحمل أخبارًا سارة. نشعر بالفخر".