بوتين تحت الضغط.. ما هي الخطوة التالية للرئيس الروسي وهو يواجه الهزائم في أوكرانيا وانتقادات في الداخل؟

(CNN)-- طالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، الجنرال أندريه كارتابولوف، المسؤولين في بلاده بكشف الحقيقة بشأن التطورات في ساحة المعركة في أوكرانيا، وقال إن كبار المسؤولين بحاجة إلى "التوقف عن الكذب".

وأضاف كارتابولوف، في مقابلة صحفية، نُشرت يوم الأربعاء: "أولا وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى التوقف عن الكذب، فمدينتنا فالويكي (في منطقة بيلغورود القريبة من حدود أوكرانيا) تتعرض لقصف مستمر".

وذكر: "نحن نعلم عن هذا من كل الناس، من المحافظين وقنوات على تلغرام والمراسلين الحربيين، لكن لا أحد غيرهم".

وتابع: "التقارير الواردة من وزارة الدفاع لا تتغير، يقولون إنهم دمروا 300 صاروخ وقتلوا نازيين وما إلى ذلك، لكن الناس يعرفون".

وذكر: "شعبنا ليس غبيا، لكنهم لا يريدون حتى قول جزء من الحقيقة"، وحذر أن "هذا يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان المصداقية".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قالت، السبت، إن القوات الروسية انسحبت من ليمان، المدينة الاستراتيجية لعملياتها في الشرق، ويمثل الانسحاب أهم مكسب لأوكرانيا منذ هجومها المضاد الناجح في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية الشهر الماضي.