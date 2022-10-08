نشر السبت ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2022

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتشكيل لجنة حكومية" لمعاينة حادثة انفجار جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) السبت.

وجاء القرار بعد أن تلقى بوتين "تقارير (من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن، ونائب رئيس مجلس الورزاء، ووزراء حالات الطورائ والنقل, والهيئات الأمنية) بما يرتبط بحادثة انفجار جسر القرم"، وفق ما نقلته الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف.

ويزور وزيرا النقل والطورائ موقع الحادث في جسر كيرتش حاليًا، وفقا لتاس.

وفي تقرير منفصل قالت وكالة الإعلام الرسمية نوفوستي، نقلًا عن بيسكوف، إنه لا وجود لـ"وقت محدد لإعادة ترميم الجسر بعد".

وكان قد انفجر صهريج وقود على جسر كيرتش الواصل بين روسيا، والقرم صباح السبت، ويبقى مصدر الانفجار مجهولًا.

وكان قد حمل مسؤول روسي في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من وصفهم بـ"المخربين الأوكران" مسؤولية الحادثة.