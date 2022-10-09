نشر الأحد ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2022

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اندلع حريق هائل في مركز "سنتاوروس" التجاري الأحد، فيما تم إخلاء جميع من كانوا داخل المركز بأمان، حسب تغريدة للشرطة في إسلام أباد.

وقالت الشرطة: "حريق في مركز تسوق في إسلام أباد. تم اتخاذ الإجراءات لإخلاء العالقين في المول من خلال مسار خلفي، وجميع الناس في المول تم إخلاؤهم بأمان".

وأضافت الشرطة أن طائرة مروحية تم إحضارها لتقديم المساعدة في الإنقاذ وإطفاء الحريق.

وأشارت الشرطة إلى أن الحريق داخل المول كان "تحت السيطرة"، ولم يتضرر أي متجر على الرغم من استمرار بعض النيران في السطح الخارجي، والتي تم إخمادها.

وقالت شرطة إسلام أباد إن المول سيتم إغلاقه بمجرد إتمام عملية الإنقاذ، وذلك لحين التحقيق في سبب الحريق ولن يسمح لأحد بدخوله.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في تغريدة، إنه أمر جميع المؤسسات والسلطات المعنية باتخاذ إجراءات فورية.

وتابع: "من المؤسف للغاية أن هذا الحادث وقع في هذا المركز التجاري المعروف. أدعو الله ألا تكون هناك خسارة في الأرواح. التعازي والمواساة للخسائر المالية للضحايا".