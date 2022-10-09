دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، الأحد، تهنئة للمسلمين بذكرى المولد النبوي، في خطوة لاقت استحسانًا من جانب مغردين حول العالم.

وكتب مودي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أطيب الأمنيات بمناسبة المولد النبوي، أدعو أن تعزز هذه المناسبة روح السلام، والوحدة، والتعاطف في مجتمعنا، عيد مبارك".

وعلق الداعية الإماراتي وسيم يوسف على تغريدة رئيس وزراء الهند بالقول: "تسامح رائع وجميل، نتمنى لك الخير، وليحمي الله بلدك، كنا سعداء جدًا بهذه التغريدة، والتي تجسد العيش المشترك بين الأديان".

وقال الكاتب لؤي الشريف: "شكرًا على هذه الكلمات المهمة، لقد أثبتت لأعداء السلام أن التلاقي، وإيجاد أرضية مشتركة، أفضل بكثير من القتال ضد بعضنا إلى أجل غير مسمى"، حسب قوله.

واحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي، وسط جدل بين بعض رجال الدين حول شرعية الاحتفال بهذه المناسبة، التي يعتبر البعض إحياءها "بدعة"، في حين يرى آخرون الاحتفال بها أمرًا مشروعًا.