كوريا الشمالية تطلق صاروخين كروز.. وكيم جونغ أون: تحذير للأعداء

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تلفزيون يعرض بثا إخباريا مع صورة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في محطة للسكك الحديدية بسيول
Credit: ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلنت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، عن إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين بعيدي المدى بهدف "زيادة تعزيز الكفاءة القتالية للجيش"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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وأضافت الوكالة أن "الصاروخين حلقا لمدة 10234 ثانية ليصيبا الهدف بدقة على بعد 2000 كيلومتر".

وأشارت الوكالة الأنباء إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قاد التجربة الصاروخية، وأعرب عن "ارتياحه الكبير لنتيجتها، وتقديره البالغ للقدرات العالية للقوات التي أثبتت مرة أخرى استعدادها الكامل للحرب ولوضع الأعداء تحت سيطرتهم من خلال ضربة دقيقة وقوية"، وفقا لوكالة الأنباء.

وقال كيم جونغ أون إن "التجربة الصاروخية عبارة عن تحذير واضح للأعداء وتطبيق عملي للقدرات القتالية للقوات المسلحة الاستراتيجية النووية لردع أي أزمة عسكرية والحرب في أي وقت واتخاذ زمام المبادرة بشكل كامل".

وشدد على أن "تعزيز قدرات الدفاع الوطني بثبات هو سياستنا الثورية الثابتة والعنوان الرئيسي للنضال الذي لا يمكن أبدا تأجيله ولا ينبغي تأجيله من أجل الدفاع عن كرامة وسيادة البلاد وحقها في الوجود"، وأكد "على ضرورة تركيز كل الجهود على التطوير اللامتناهي والمتسارع للقوات المسلحة القتالية النووية".

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