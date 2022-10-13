هذه آلية توزيع جوائز نوبل وتسلسلها الزمني

دبي، الأمارات العربية المتحدة (CNN)-- جائزة نوبل هي جائزة دولية تديرها مؤسسة نوبل في ستوكهولم، السويد، وتستند إلى إرث ألفريد نوبل، المخترع ورجل الأعمال السويدي في عام 1901. أُطلقت جائزة نوبل عندما توفي ألفريد نوبل وخُصصت غالبية ثروته لتقديم جوائز الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والأدب والسلام. نصت وصيته على أن الجوائز يجب أن تُمنح "لأولئك الذين قد منحوا أكبر فائدة للبشرية خلال العام السابق".

وفي عام 1968، أسس البنك المركزي السويدي جائزة في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل. وتتكون كل جائزة من ميدالية ودبلومة شخصية وجائزة نقدية. فهل تساءلت يوما كيف تمنح جائزة نوبل.

هناك 6 فئات لجوائز نوبل: الفيزياء، والكيمياء، وعلم وظائف الأعضاء أو الطب، والأدب والسلام. وهي محددة في وصية ألفريد نوبل.

ففي كل عام، يُطلب من الآلاف من أعضاء الأكاديميات وأساتذة الجامعات والعلماء والحائزين السابقين على جائزة نوبل وأعضاء المجالس البرلمانية وغيرهم تقديم مرشحين لجوائز نوبل للعام المقبل. يتم اختيار هؤلاء المرشحين بطريقة يتم فيها تمثيل أكبر عدد ممكن من البلدان والجامعات بمرور الوقت.

هناك لجنة لكل جائزة وكل لجنة مختلفة قليلاً، ولكن في النهاية تعمل جميعها لتحقيق إرادة ألفريد نوبل التي نصت على أن جائزة نوبل يجب أن تُمنح وفقاً لأولئك الذين "منحوا أكبر فائدة للبشرية".

لكن كيف يتم تمويل جوائز نوبل؟

عندما توفي ألفريد نوبل تاركًا غالبية ثروته لتأسيس جائزة نوبل، ذكر أنه يجب تحويلها إلى صندوق واستثمارها في "الأوراق المالية الآمنة". اليوم يتم استخدام الإيرادات في تمويل جوائز نوبل.

كي تصبح حائزًا على جائزة نوبل، يجب عليك أولاً أن يتم ترشيحك لجائزة من قبل مرشح مؤهل. الترشيح الذاتي غير مسموح به. باستثناء جائزة نوبل للسلام، يكون الترشيح عن طريق الدعوة فقط ويجب على المرشحين استيفاء المعايير التي حددتها المؤسسات المانحة. وكل جائزة لها معايير مختلفة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه أهم الحقائق عن جائزة نوبل، ونظرة مختصرة على عملية اختيار الفائزين.