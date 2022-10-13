(CNN)-- وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على قرار يدين محاولة روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية، وقالت إن الضم الروسي "غير قانوني".

وخلال الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، صوتت 143 دولة لصالح قرار الإدانة، بالتساوي مع تصويت مناهض لروسيا في مارس/ آذار، وكان هناك تصفيق عند التصويت.

وفي المقابل، صوتت 5 دول فقط ضد القرار، بما في ذلك روسيا وكوريا الشمالية وسوريا، وامتنعت 35 دولة عن التصويت، ويمكن لأي دولة لا ترغب في إبداء رأيها أو إثارة غضب الولايات المتحدة أو روسيا أن تمتنع عن التصويت.

وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، قبل التصويت إن "الحقائق واضحة، لقد حاولت دولة عضو في الأمم المتحدة - دولة ذات مقعد دائم في مجلس الأمن ضم أراضي من جارتها بالقوة، وحاولت هذه الدولة العضو في الأمم المتحدة لا تضع جارتها في مرمى النيران فحسب، بل استهدفت أيضا هدفا للمبدأ الأساسي لهذه المؤسسة ألا وهو أنه لا يمكن لدولة ما أن تستولي على أراضي دولة أخرى بالقوة".

وفي المقابل، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "السكان في شرق أوكرانيا لا يريدون العودة إلى أوكرانيا".

وذكر مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، لويس شاربونو، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعثت برسالة قوية إلى موسكو بعد الموافقة بأغلبية ساحقة على قرار يدين محاولة روسيا ضم المناطق المحتلة في أوكرانيا.

وقالت المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودورد، بعد تصويت إن "روسيا عزلت نفسها لكنها وحدها يمكنها وقف المعاناة، وحان وقت إنهاء الحرب".