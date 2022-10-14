نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، الجمعة، إنه عندما طلب من البنتاغون استلام فاتورة "ستارلينك" (محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية) فوق أوكرانيا، فإنه كان يتبع نصيحة دبلوماسي أوكراني رد على خطته للسلام بأوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر وقال له "اذهب للجحيم".

وكان سفير أوكرانيا بألمانيا، أندريه ميلنيك، قد رد في وقت سابق من هذا الشهر على خطة إيلون ماسك للسلام المزعومة للحرب الروسية في أوكرانيا بالقول: "اذهب للجحيم.. هو أكثر رد دبلوماسي عليك (أيلون ماسك)".

وغرد إيلون ماسك يوم الجمعة: "نحن نتبع توصيته فقط".

وكانت شبكة CNN قد نشرت خبرا حصريًا يوم الخميس بأن "سبيس إكس" أرسلت الشهر الماضي خطابًا إلى البنتاغون قائلة إنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في تمويل خدمة "ستارلينك" وطلبت من البنتاغون استلام الفاتورة.

وكان ماسك قد اقترح عبر استطلاع للرأي نشره سابقا على تويتر "خطة لتحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا" تتضمن إعادة إجراء الانتخابات "تحت إشراف الأمم المتحدة" في الأراضي التي ضمتها روسيا مؤخرا بشكل غير قانوني.

واقترح ماسك أيضا أن تكون شبه جزيرة القرم، التي غزتها روسيا وضمتها من أوكرانيا في عام 2014، "جزءا من روسيا"، وكذلك تظل أوكرانيا "على الحياد".

وصوت غالبية متابعي ماسك على تويتر بـ"لا" على الاستطلاع، وفي المقابل اعتبر إيلون ماسك أن الرافضين "جزء من هجوم إلكتروني"، وواصل الدفاع عن خطته حيث قال إن فرص أوكرانيا لاستعادة الأراضي ضئيلة.